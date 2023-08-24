خبير اقتصادي: انضمام مصر إلى «البريكس» يحقق العديد من المكاسب

قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس وهي مازالت في مهدها، سيكون أمرًا جيدا ويحقق العديد من المكاسب.

وأضاف «أنيس» في تصريحات لـ«الوطن»، أن انضمام مصر إلى البريكس، سيكون له عائد اقتصادي وتنموي وتمويلي.

تمويل المشروعات التنموية

وتابع الخبير الاقتصادي أنه من الناحية التمويلية ستستفيد مصر من عمليات التمويل التي يقدمها بنك التنمية الجديد، وهذا البنك قامت بتأسيسه مجموعة البريكس في نهاية العام الماضي، وشاركت مصر في تأسيس هذا البنك، ويتمثل دور البنك في تمويل المشروعات التنموية للدول مثل باقي البنوك التنموية المعروفة، الأمر الذي يعد فرصة تمويلية أو بديلاً تمويلياً جيداً يسمح لمصر بإيجاد تمويلات للمشروعات التمويلية ذات البعد الاجتماعي.

خلق فرص تجارية كبيرة

وفيما يتعلق بالشق التنموي، فإن مجموعة البريكس بشكلها الأوسع هي عبارة عن مجموعة من الاقتصادات ذات النمو السريع، ووجود مصر كجزء من هذا التكتل يخلق فرصاً تجارية كبيرة من خلال التبادل التجاري بشكل أكبر ما بين هذه الدول، وجود بدائل استيراد وفرص تصدير جديدة وفتح أسواق.