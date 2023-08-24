يتطلع العديد من طلاب الثانوية العامة إلى معرفة معاهد فنية تجارية متاحة لطلاب الشعبة الأدبية بتنسيق المرحلة الثالثة لاستكمال الدراسة في التخصصات المطلوبة.

معاهد فنية تجارية متاحة بالمرحلة الثالثة لطلاب الشعبة الأدبية

ويجرى تقديم طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية في المرحلة الثالثة بالتنسيق الخاص بالجامعات للطلاب الحاصلين على أقل من 58%، وأتاحت وزارة التعليم العالي العديد من معاهد فنية تجارية في مختلف المحافظات للطلاب وهي:

- الفني التجاري بشبرا

- الفني التجاري بالمطرية

- الفني التجاري بالإسكندرية

- الفني التجاري بطنطا

-الفني التجاري بقويسنا

- الفني التجاري ببنها

- الفني التجاري بالمنصورة

- الفني التجاري بأسيوط

- الفني التجاري بأسوان

- الفني التجاري بدمنهور

- الفني التجاري بالزقازيق

- الفني التجاري بسوهاج

- الفني التجاري بقنا

- الفني التجاري بالمحلة الكبرى

التقديم إلى معاهد فني تجاري في تنسيق المرحلة الثالثة

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطلاب التقديم في المرحلة الثالثة للتنسيق من خلال رابط موقع التنسيق الخاص بالجامعات المصرية لطلاب الثانوية العامة 2023، واختيار معاهد الفني التجاري ضمن الرغبات الخاصة بطلاب أدبي في التنسيق.