جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الفرقة الرابعة بحقوق الإسكندرية

أعلن الدكتور محمد الفقي، عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، جدول امتحانات الدور الثاني سبتمبر 2023 لطلاب الفرقة الرابعة «الخريجين» ممن استنفذوا فرص إعادة التصحيح والاطلاع على الأوراق وثبت رسوبهم، بعد أزمة ارتفاع نسبة الرسوب الأخيرة في الكلية.

جدول امتحانات الدور الثاني سبتمبر 2023 لطلاب الفرقة الرابعة

وأكد عميد كلية الحقوق في بيان رسمي أنه حدد موعدين للمادتين التي رسب فيهم الطلاب يومي السبت 16 والثلاثاء 19 سبتمبر، حيث تبدأ الامتحانات في تمام الساعة الثالثة عصراً حتى الخامسة مساء بمجمع العلوم الإنسانية والاجتماعية «المجمع النظري».

وأوضح أن نظام الامتحان «مقالي أو إلكتروني» هو ذاته نظام الامتحان في الدور الأول على أن يكون التصحيح إلكترونيا.

وفي حالة عدم كتابة رقم نموذج الامتحان في كراسة الإجابة يحصل الطالب على درجة «صفر» طبقاً لقرار مجلس الكلية بتاريخ 22 مايو 2021.

ضوابط دخول امتحانات حقوق الإسكندرية

- يحظر تماماً دخول الطالب لجنة الامتحان بالتليفون المحمول وإلا تعرض للمساءلة القانونية.-

- على جميع الطلاب الالتزام بمواعيد الامتحان والتواجد باللجنة قبل بدء الامتحان بنصف ساعة ولن يسمح مطلقا الدخول بعد الميعاد المحدد.

- على جميع الطلاب الالتزام بأداء الامتحان في أماكن اللجان المحددة للمقرر طبقاً لتوزيع الأماكن وإلا يعتبر الطالب غائباً.