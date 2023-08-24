ناجي شحاتة: المستشار عبدالمجيد محمود رجل جريء للغاية

قال المستشار ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق جريء جدًا، وكنت أقابله في محكمة استئناف القاهرة، وأخبره بطلبات الرد التي كانت تقدم، والتهديدات التي كانت تصلني، وكان رده الدائم «ولا يهمك».

ناجي شحاتة: تربطني علاقة شخصية بالمستشار هشام بركات

وأضاف المستشار ناجي شحاتة في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه كانت تجمعه علاقة شخصية للغاية بالمستشار هشام بركات: «كنت دائما أروحله مكتبه وكان رجلًا محترمًا".

شحاتة: هشام بركات سلمني قضية الماريوت ولم يتطرق للتفاصيل

وتابع ناجي شحاته: «الناس دي كانت عارفه أصول التقاليد القضائية أكثر من أي حد، وعمر ما حد كلمني في قضية، وأما حصل توزيع قضية خلية الماريوت استدعاني المستشار هشام بركات، وقال إن القضية مهمة للغاية وأعطاني ملف القضية، ولم يتكلم في تفاصيل الشغل».