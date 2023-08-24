واعظة بـ«الأوقاف»: بناء بيت الزوجية يحتاج لوجود الرفق بين الرجل والمرأة

قالت الدكتورة دينا أبو الخير، الواعظة بوزارة الأوقاف، إن بيوت الزوجية دائما تحتاج إلى الرفق بين الزوجين، ومعرفة الحقوق والواجبات، حتى يكون كل طرف دعمًا وسندًا للآخر في الصعوبات التي تواجهما، وأن يكون ذلك هو منهج الحياة المتبع بينهما حتى يتعلمه أولادهما بعد ذلك.

إدارة الخلاف داخل المنازل

وتابعت الواعظة بوزارة الأوقاف، خلال حوارها مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «كل البيوت لازم يحصل فيها خلاف، لكن لازم يكون فى طريقة للرفق بين الطرفين، وإزاي يديروا الخلاف بينهما، الزوجة وجدت زوجها متعصب تسبه وتخرج هيهدى والأمور هتستقر بعد كده».

حل المشاكل بكل حب

واستكملت: «بناء البيوت يكون متوقف على معرفة كيفية إدارة الخلاف، وليس مهما من يدير الخلاف سواء الزوجة أو الزوج، المهم هو كيفية أن حل المشاكل بكل حب ومودة، وأنه يجب على الزوجين مراعاة التفاهم في علاقتها ببعضهما البعض، ويجب أن لا تخرج مشكلاتهم خارج المنزل إلا في أضيق الحدود من خلال اللجوء لأحد أطراف العائلة من الأهل لمساعدتهم».