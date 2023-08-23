«الأوقاف»: حصول مساجد بالجيزة والدقهلية على شهادة الاعتماد

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الأربعاء، حصول مسجد آل بهجت بمدينة أكتوبر محافظة الجيزة على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ)، فيما حصل مسجد الحاج أحمد أبو رفاعي بالدقهلية على شهادة الاعتماد وضمان الجودة، ويعد ثالث مسجد يحصل على تلك الشهادة من الفئة (أ) بالمحافظة.

مساجد تحصل على شهادة الاعتماد وضمان الجودة

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت حصول عدد من المساجد في عدد من محافظات الصعيد على شهادة الاعتماد وضمان الجودة، لافتة إلى أنّ مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي هو ثاني مسجد في قنا يحصل على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ).

حصول 45 مسجدًا على شهادة ضمان الجودة

وكانت وزارة الأوقاف، قد أعلنت في وقت سابق حصول 45 مسجدًا على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة (أ)، وذلك بناءً على تقرير لجنة الجودة والاعتماد بالأوقاف.