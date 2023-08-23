كيف تحول من كلية إلى أخرى بعد التنسيق؟.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن التنسيق للمرحلة الثانية أمس الثلاثاء، وبعدها بدأت تساؤلات أولياء الأمور والطلاب عن كيفية تحول من كلية إلى أخرى بعد التنسيق، وما هي الشروط؟، وهو ما نرصده خلال السطور التالية.

كيف تحول من كلية إلى أخرى بعد التنسيق؟

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في موقع التنسيق الإلكتروني، أنه يمكن للطالب التحويل من كلية إلى أخرى بعد التنسيق، ولكن ذلك وفقا لقواعد تقليل الاغتراب.

الغرض من التحويل تقليل الاغتراب للطلاب

وجاء الغرض الأساسي من التحويل من كلية لأخرى بعد التنسيق عن طريق مكتب التنسيق، هو تقليل الاغتراب للطالب بحيث يلتحق بكلية في المنطقة «أ»، وليس الغرض من التحويل تغيير رأى الطالب وإعادة ترشيحه بموقع آخر، وتنقسم عملية التحويل لنوعين:

التحويل من كلية إلى أخرى بعد التنسيق «كلية غير مناظرة»

1. النوع الأول: جاء بأن يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق بكلية ما في خارج أو داخل المنطقة الجغرافية «أ» بالتقدم للتحويل لكلية غير مناظرة في المنطقة الجغرافية «أ» فقط بشرط ضرورة توافر الشروط التالية في الطالب:

- حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها «انتظام/ انتساب».

- شرط استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات حال وجدت، ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية، يمكنه التقدم للتحويل لكلية غير كلية الهندسة العلوم «رياضة- التجارة-الآداب، وغيرها من الكليات» في جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا في النطاق الجغرافي «أ»، وبشرط أن يكون مجموعه مستوفي للحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

التحويل من كلية لأخرى بعد التنسيق «كلية مناظرة»

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج منطقته الجغرافية «أ»، بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية «أ» فقط، وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، مثال: طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل لكلية الهندسة جامعة طنطا وتقع جامعة طنطا في النطاق الجغرافي «أ»، وذلك طبقا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.

- وحالة وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي، يسمح للطالب الذي رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافي «أ»، بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية «أ»، فيسمح له فقط بالتحويل المناظر للكلية الأقل في الحد الأدنى 387 درجة، وذلك طبقا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.

اعرف شروط تحويل من كلية إلى أخرى بعد التنسيق؟

وجاءت أبرز شروط وقواعد التحويل من كلية لأخرى بعد ظهور نتيجة التنسيق:-

1- أن يكون الطالب سدد جميع المصروفات الدراسية للعام الجامعي من الجامعة الراغب التحويل منها.

2- أن يكون الطالب حقق اشتراطات المجموع والحد الأدنى للتحويل من الكلية.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بجميع الكليات

وأعلنت المواقع الرسمية للكليات في الجامعات، عن الأوراق المطلوبة للالتحاق بجميع الكليات، كالآتي:

- مراعاة التوزيع الجغرافي للطلاب.

- أصل شهادة الميلاد.

- شهادة الثانوية العامة.

- صور شخصية للطالب.

- صورة البطاقة الشخصية.

- طلب الالتحاق بالكلية.

- طوابع خدمات تعليمية.