مراسلة إكسترا نيوز: مهرجان القاهرة للدراما يحتفل بـ60 سنة نجاح

كشفت الإعلامية لما جبريل، آخر الاستعدادات للبدء الفعلي لمهرجان الدراما، في دورته الثانية الذي يقام للمرة الأولى بمدينة العلمين، للاحتفال بمرور 60 سنة دراما مصرية بكل ما يتخللها من نجاحات.

جبريل: جائزة لجنة التحكيم بمهرجان الدراما

وأضافت «جبريل» خلال تغطية خاصة لمهرجان العلمين الجديدة، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه يوجد جائزة لجنة التحكيم التي تضم فيها الفنانة إلهام شاهين، والفنان كريم عبد العزيز، والناقد الفني طارق الشناوي، والمخرج كمال عبد الحميد، والكاتب عبد الرحيم كمال.

جائزة الجمهور والتصويت

وأشارت إلى أنه يوجد جائزة الجمهور والتصويت بدأ عليها منذ المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق المهرجان، حول جائزة أفضل ممثل أول وممثلة أولى، وأفضل ممثل درجة ثانية، وأفضل ممثلة درجة ثانية، وأفضل وجه صاعد، وأفضل عمل، مؤكدة أنه يوجد جائزة فئة أسعدتمونا للقامات ومنهم خلف الكاميرا.