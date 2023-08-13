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حفيد أبو العينين شعيشع: جدي كان يتدرب ساعة يوميا على أداء الصوت

كتب:

شريف سليمان
08:59 م | الأحد 13 أغسطس 2023
الشيخ أبو العينين شعيشع

الشيخ أبو العينين شعيشع

قال محمد اليماني حفيد الشيخ أبو العينين شعيشع، إن أهالي مدينة بيلا احتفلوا بالعيد 101، لميلاد الشيخ الراحل، إذ اجتمع الأهل والأقارب والأصدقاء والمقرئون من أجل تلاوة آيات الذكر الحكيم والترحم على روحه والدعاء له بالرحمة.

الشيخ أبو العينين شعيشع كان يصل رحمه

وأضاف حفيد الشيخ أبو العينين شعيشع، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «الشيخ الراحل كان يود أهله ويصل رحمه، حتى بعد ما اتنقل للحياة في مدينة القاهرة وقت التحاقه بالإذاعة المصرية عام 1935، وكان أصغر قارئ في الإذاعة، لكن زياراته لأهله في مدينة بيلا بكفر الشيخ لم تنقطع».

الشيخ كان يعمل على قضاء حوائج أهل القرآن

واستكمل: «الشيخ كان يعمل على قضاء حوائج أهل القرآن حتى توفاه الله في 2011، وكان يحضر جميع حفلات زواج أحفاده أو أبنائه أشقائه، وكذلك كان موجودا وقت الأحزان يواسى ويشد العضد».

وواصل: «الشيخ كان يقوم بعد صلاة الفجر، بتدريب على الصوت بقراءة القرآن لمدة ساعة يوميا، وكان يقوم برياضة المشي لمدة ساعة يوميا».

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