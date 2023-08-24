مؤلف الكتيبة 101: كتابة الأعمال الوطنية تحدي لأي كاتب (فيديو)

أوضح إياد صالح مؤلف مسلسل الكتيبة 101 أن كتابة الأعمال الوطنية تعتبر بمثابة تحد كبير وصعب للغاية أمام أى كاتب، وذلك بسبب الكتابة عن عمل عسكري و قصة حقيقية حدثت على أرض الواقع، وهناك من استشهد فى ذلك العمل وهناك من هم أحياء وبالتالى فإن الكاتب يكون أمام تحد وهو يكتب عن تلك القصة الواقعية.

إستحداث جائزة لتصويت الجماهير فكرة رائعة

وعلق صالح خلال لقائه على شاشتى الحياة ودى أم سي أثناء تغطية فاعليات مهرجان القاهرة للدراما، على استحداث مهرجان القاهرة للدراما جائزة تصويت الجماهير: «فكرة رائعة بتخلى الناس تحس إن المهرجان بيقدم جوائز للأعمال اللى بيحبوها».

تأثرت كثيرا بمسلسل أرابيسك

وأوصح أنه يجب أثناء كتابة أى عمل فنى أن يشغل الكاتب نفسه بفكرة تقديم عمل حقيقي وواضح للجمهور من أجل تفاعل الجمهور معه، مشيرًا إلى وجود أعمال درامية مصرية رائعة من بينها مسلسل أرابيسك: «من أكتر الأعمال اللى شوفتها وتأثرت بيها للغاية».