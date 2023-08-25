مصر تستضيف المعرض الدولي الـ43 لتجهيزات الفنادق والمطاعم في نوفمبر

يقام المعرض الدولي الـ43 لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية HACE-Hotel Expo2023 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر المقبل تحت رعاية وزارة السياحة والآثار.

غرفة المطاعم السياحية تشارك بجناح في المعرض

وقال عادل المصري رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، خلال المنشور الذي تم تعميمه على كافة أعضاء غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة ستشارك في هذا المعرض بجناح متميز، موضحا أن دورته الثالثة والأربعين مكونة من 6 معارض دولية متخصصة هي:

1- المعرض الدولي لتجهيزات المطابخ والمغاسل التجارية

2- المعرض الدولي للفنادق.

3- المعرض الدولي للمخابز والحلواني والآيس كريم.

4- المعرض الدولي للأغذية والمشروبات

5- المعرض الدولي لمعدات النظافة.

6- معرض مستلزمات الكافية والشاي والقهوة.

الإجراءات الاحترازية في المعارض

أكد علي حسن مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية بوزارة السياحة والآثار، أن الوزارة لم تصدر أية تعليمات إلى المنشآت والمطاعم السياحية بتطبيق أية إجراءات إحترازية لمواجهة متحور كورونا الجديد، موضحا أن الجهة المنوط بها إعطاء تعلىمات لوزارة السياحة بخصوص أية اجراءات تخص هذا الفيروس هي اللجنة الوزارية لمكافحة كورونا.