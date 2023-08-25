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عمرو الفقي: الشيخ صالح كامل صاحب إسهامات كبيرة في دعم الفن المصري

كتب:

محمد أيمن سالم
08:08 ص | الجمعة 25 أغسطس 2023
عمرو الفقي

عمرو الفقي

قررت الشركة المتحدة تكريم اسم الراحل الشيخ صالح كامل بمناسبة مرور 60 سنة على إنتاج أول مسلسل تليفزيوني، بسبب إسهاماته الكبيرة في مجال الدراما والفن المصري، وتسلمت ابنته التكريم من عمرو الفقي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال عمرو الفقي: «الشيخ صالح كامل له إسهامات كبيرة، وكان من أكبر الداعمين للفن المصري وله إسهاماته، وأشكر السعودية على دعمها وإسهاماتها، وmbc، وحفلات موسم الرياض».

ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخراني، في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان «60 سنة دراما» للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتي النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضي.

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