مطار مرسى علم يستقبل 139 رحلة تقل آلاف السياح من أوروبا الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم، 139 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا، على مدار الأسبوع المقبل، تقل حوالي 28 ألف سائح من جنسيات مختلفة، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل 139 رحلة طيران

وكشف رامي فايز نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم تبين وصول 139 رحلة طيران على مدار الأسبوع المقبل، بدءا من غد السبت.

فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السياح

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال حوالي 28 ألف سائح على مدار الأسبوع المقبل من مختلف الجنسيات الأجنبية، لافتا في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الجمعة، أن أكثر الجنسيات وصولا إلى مرسى علم هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشيك.

وكشف «عثمان» أن فنادق مرسى علم تستقبل السياح بالورود والهدايا ومشروبات الضيافة، وإنهاء إجراءات التسكين بالغرف في سهولة ويسر، لافتا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق لتتخطى 90%، مؤكدا أن شواطئ مرسى علم أصبحت وجهة سياحية مفضلة لدى السياح الأجانب من جميع دول العالم.