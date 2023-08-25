«الوطنية للانتخابات»: تسهيل مشاركة ذوي الهمم في الانتخابات الرئاسية

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، لاتخاذ عدة إجراءات لتسهيل مشاركة المواطنين ذوي الهمم، الذي يبلغ عددهم قرابة 10.7 مليون مواطن ومواطنة، في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بصفة عامة، وأولها الانتخابات الرئاسية المقبلة المُقرر انعقادها في الفترة المقبلة.

الهيئة حريصة علي مشاركة جميع المواطنين في الإنتخابات

وقال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الهيئة حريصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل مشاركة جموع المواطنين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، باعتبارها أول استحقاق انتخابي مقبل.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن مسئولي الهيئة يعملون على مدار الساعة لخروج الانتخابات الرئاسية المقبلة بأفضل صورة ممكنة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالاستحقاق الانتخابي المقبل.

وأوضح المستشار وليد حمزة، أن الهيئة الوطنية للانتخابات بصدد توقيع بروتوكول للتعاون المشترك مع وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، لحصول «الهيئة» على بيانات ومعلومات بشأن الأشخاص ذوي الهمم، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير لجان لهم للتصويت في الاستحقاق الرئاسي المقبل بشكل يسهل الوصول إليها بالنسبة لهم.

وعن بروتوكول التعاون المشترك الذي وقعته الهيئة الوطنية للانتخابات مؤخرًا مع الهيئة القومية للبريد، قال رئيس «الوطنية للانتخابات»، إن هذا التعاون يستهدف استغلال إمكانيات وقدرات «هيئة البريد» المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لنقل أي معدات أو أشياء تخص الهيئة الوطنية للانتخابات، في إطار استكمال الإجراءات اللوجستية المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي المقبل.

عدد الاشخاص ذوي الهمم

وحسب تصريحات سابقة للمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي المستشار محمد عمر القماري؛ فإن عدد الأشخاص ذوي الهمم في مصر، يبلغ «10.7 مليون مُعاق»، بحسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحًا أن مصطلح «مُعاق» يترتب عليه حقوق قانونية للأشخاص ذوي الهمم في مصر.