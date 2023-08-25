دعاء المولد النبوي الشريف مع اقتراب حلوله.. أجره كبير

يهتم الكثيرون بمعرفة صيغة دعاء المولد النبوي الشريف، والذي اقترب حلوله وينتظره العديد، وأجمل الأدعية التي يمكن أن يرددها العبد في هذا اليوم، فإن ذكرى مولد النبي الكريم، هو أحد الأعياد الإسلامية المقدسة، وفغي هذا التقرير تستعرض «الوطن» بعض الأدعية التي يستحب أن تردد في هذا اليوم.

فضل دعاء المولد النبوي الشريف

وهناك الكثير من الادعية التي تأتي ضمن دعاء المولد النبوي الشريف، يمكن للمسلم أن يستعين بها المسلم ويرددها في هذا اليوم، ومن هذه الأدعية على سبيل المثال: «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار».

وبالحديث عن دعاء المولد النبوي الشريف، لابد من الإشارة إلى أن الدعاء في هذا اليوم له فضل وأجر كبير، وذلك وفقا لما أشارت له دار الإفتاء المصرية، في إحدى منشورتها عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ولفتت الدار أيضا إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: «لا يُؤمِنُ أَحَدُكم حتى أَكُونَ أَحَبَّ إليه مِن والِدِه ووَلَدِه والنَّاسِ أَجمَعِينَ» رواه البخاري.

دعاء المولد النبوي الشريف

أما عن دعاء المولد النبوي الشريف، فهناك العديد من الأدعية الأخرى، ومن ضمنها:

- «سبحانك لا إله إلا أنت أسألك إجابة الدعاء، والشكر في الشدة والرخاء سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نظرت إلى السماوات العلى فأوثقت أطباقها».

- «اللهم أنصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا».