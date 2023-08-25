ضبط 1630 قضية تموينية خلال أسبوعين في حملات مكبرة بالجيزة

تمكنت محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مديرية التموين، من ضبط 1630 قضية تموينية متنوعة خلال أسبوعين من الشهر الجاري، وذلك في إطار الحملات على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

التصدي لجشع وتلاعب بعض التجار

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في تصريحات صحفية، أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتكثيف الرقابة والتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من مديرية التموين بالجيزة، عن مجهودات الإدارة خلال أسبوعين، والتي شملت في مجا الغش التجاري والتدليس عن ضبط قضايا متنوعة بإجمالي مضبوطات حوالي 16طنًا، و2675 علبة سجائر، و26 أسطوانة بوتاجاز، و1000 لتر مياه غازية، ولحوم ودواجن منتهية الصلاحية، ومواد طبية خطرة لإعادة تدويرها.

وتضمن التقرير ضبط 1181 قضية في مجال المطاحن والمخابر البلدية بإجمالي 11 طن دقيق، تنوعت ما بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم وعدم حمل شهادة صحية وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وإدارة مخبز بدون ترخيص وعدم نظافة أدوات المعجن وعدم إعطاء بون وعدم وجود سجل تفتيش.

وفي مجال الأسواق تم ضبط 438 قضية، شملت عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر وبيع بدون تراخيص وعدم حمل شهادة، لافتا إلى أنه تم ضبط 11 قضية في مجال المواد البترولية تضمنت غلق مستودعات وعدم الإعلان عن الأسعار بالمستودع ومحطات وقود وقضايا أخرى.

حملات مكثفة للرقابة على المنشآت التجارية

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بأهمية التعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري واستمرار شن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع مختلف صور الغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.