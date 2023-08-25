مراسل القناة الأولى: مهرجان القاهرة للدراما كان على أعلى مستوى من التنظيم

قال محمود جميل مراسل القناة الأولى، إنّ فعاليات أمس الخميس بمهرجان العلمين الذي تستضيفه مدينة العلمين الجديدة كانت مختلفة، وكان الحدث الأبرز هو مرهجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية التي انطلقت أمس بحضور عدد من الفنانين والمشاهير.

وأضاف جميل في رسالة على الهواء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «الجميع أشادوا بتنظيم مهرجان القاهرة للدراما، فقد كان على أعلى مستوى من حث تنظيم بوابات دخول الفنانين وبوابات دخول الميديا، وأشكال الإضاءة والمسرح والريد كاربت».

الاهتمام بالتفاصيل .. سمة مميزة لمهرجان القاهرة للدراما

وتابع مراسل القناة الأولى: «كل شيء جرى تنظيمه بتفاصيل دقيقة ومميزة للغاية، والشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تنظيم المهرجان، وكل الفنانين أشادوا بجهود الشركة في التنظيم واختيار مدينة العلمين الجديدة كي يقام المهرجان فيها».

إشادة كبيرة من الفنانين

وواصل: «الفنانون الذين التقينا بهم وسجلنا معهم كانوا يتحدثون عن اختيار مدينة العلمين الجديدة كي يقام المهرجان فيها، وكلهم كانوا سعداء وأشادوا بجمال وروعة المدينة، كما أن المهرجان أقيم في المنطقة الترفيهية التي تقع بين الأبراج الموجودة وتطل على شاطئ البحر المتوسط مع الألعاب النارية للفنان أحمد عصام».