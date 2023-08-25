ناقد فني: تكريم شخصيات لها إسهامات كبيرة في الموسيقى بمهرجان القلعة

قال الناقد الموسيقي محمد فوزي السيد، إن أكثر ما يثير إعجابه في مهرجان القلعة هو تكريم الشخصيات المؤثرة التي لها دور كبير في الموسيقى المصرية، خاصة الذين لا يتواجدون في مهرجان الموسيقى العربية بالأوبرا.

تكريمات مهرجان القلعة حالة خاصة

وتابع الناقد الموسيقي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مهرجان القلعة له حالة خاصة في تكريم الشخصيات وجدول الحفلات، مؤكدا أن كل الشخصيات التي سيتم تكريمها خلال المهرجان لها إسهامات كبيرة جدا في عالم الموسيقى، وفي كواليس صناع الموسيقى والأعمال الفنية.

التنوع في اختيار الحفلات

وأوضح «السيد»، أن حالة التنوع في اختيار حفلات المهرجان جميلة، مثل «مدحت صالح، أحمد جمال، علي الحجار»، وعدد كبير جدا من النجوم، كما يوجد ليالي موسيقية لفرقة الأوبرا والموسيقار عمر خيرت و«ليلة غناء المديح»، وهذا التنوع أقرب للجمهور المصري.