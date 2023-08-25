موعد المولد النبوي 2023.. بشرى سارة للموظفين بشأن الإجازة

يعد موعد المولد النبوي 2023 من أكثر الأشياء التي يتساءل عنها المواطنون، وتحديدا العاملون في الدولة، إذ انهم ينتظرون تلك المناسبة أملا في الحصول على إجازة رسمية تتيح لهم الفرصة للسفر لقضاء عطلة صيفية قبل بدء العام الدراسي الجديد.

موعد المولد النبوي 2023

ويأتي موعد المولد النبوي 2023، ليكون يوم 12 من ربيع الأول هجريا، ليوافق ذلك يوم الأربعاء 27 سبتمبر المقبل، حيث تفصلنا عن تلك المناسبة المباركة ذات الطابع الديني الخاص شهر تقريبا، ما يجعل الكثير من محبي الاحتفال يستعدون لشراء حلاوة المولد.

موعد المولد النبوي 2023.. الإجازة

وعن موعد إجازة المولد النبوي 2023، فسيتم ترحيل الإجازات الرسمية ليتم ضمها إلى الإجازة الأسبوعية، ومن المتوقع أن يتم ترحيل إجازة المولد النبوي لتكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر المقبل، ما يعطي الفرصة للموظفين الحصول على 3 أيام إجازة.

الإجازات المتبقية خلال عام 2023

وبعد انتهاء إجازة المولد النبوي الشريف 2023، لم يتبق في عام 2023 سوى إجازة رسمية واحدة فقط، وهي إجازة ذكرى حرب أكتوبر، والتي توافق يوم الجمعة 6 أكتوبر المقبل، ومن المتوقع أن يتم ترحيلها أيضا لتكون يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر، حتى يكون هناك فرصة للموظفين الحصول على إجازة 3 أيام أيضا.

ومع اقتراب موعد المولد النبوي 2023، تبدأ الكثير من محلات الحلوى الشهيرة في الاستعداد لهذا الموسم بإعداد حلاوة المولد بمختلف أشكالها وأنواعها، حتى يتمكن محبيها من شراءها وتناولها، إذ تعد الحلوى أحد أبرز مظاهر الاحتفال بذكرى المولد النبوي.