حملات مكبرة لإزالة التعديات على مرفقي المياه والصرف الصحي بدمياط والإسكندرية

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط بتشكيل لجان من القطاع التجاري لتنشيط عملية التحصيل والمرور والتفتيش على المشتركين بمركزي فارسكور ورأس البر، وذلك من خلال خطة عمل موضوعة لتحصيل المتأخرات وإزالة جميع الوصلات الخلسة والتعديات والمخالفات وتقنين أوضاعها والتي يلجأ إليها البعض هروبًا من اتباع الإجراءات القانونية والاستفادة من الخدمات دون سداد المستحقات.

حصر تراكمات بعدادات المياه

وأكد اللواء أحمد ماهر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، في تصريحات صحفية، أن الحملات التي شنتها الشركة أسفرت عن رصد أعداد كبيرة من المخالفات والتعديات، بالإضافة لحصر تراكمات بالعدادات.

وشدد رئيس الشركة على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب تلك المخالفات، لما له من ضرر جسيم على شبكات المياه والخطوط الرئيسية وحفاظا على مستحقات الشركة.

قطع المياه ورفع التوصيلات غير القانونية

كما أسفرت الحملات التي قامت بها إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن إزالة التعديات على شبكة مياه الشرب على مستوى المحافظة، وقطع المياه ورفع التوصيلات غير القانونية «الخلسة» عن العقارات والمخازن المخالفة بمناطق قرية الروضة وحوض 10 بالمنتزه التابعة لفرع المندرة.

تقديم التسهيلات لتقنين الأوضاع

وأشارت الشركة، في بيان، إلى أنه تم تحصيل مستحقات الشركة للعقارات المتعاقدة، والاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا، بالتعاون مع الإدارات الهندسية والفروع التجارية.