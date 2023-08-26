طرق بسيطة للحفاظ على كارت العداد.. «لو الرصيد بيخلص بسرعة»

يتعرض بعض الأشخاص، لنفاد رصيد كارت العداد الخاص بالكهرباء في منازلهم بشكل سريع، وسط تأكيدات شركات الكهرباء، بصحة قراءة العداد، لذا يلجأون إلى اتباع بعض التعليمات، من أجل الحفاظ على رصيد الكارت.

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعليمات ونصائح للحفاظ على كارت العداد ورصيده من النفاد لأطول فترة ممكنة.

نصائح للحفاظ على كارت العداد

- انزع أي فيشة في المنزل بعد استخدامها، إذا كنت في حاجة إليها، مثل شاحن الهاتف المحمول أو المكواة أو التلفاز حيث أن ذلك يستهلك طاقة كهربائية.

- الحرص على تشغيل السخان الكهربائي قبل الاحتياج للمياه الساخنة بنحو نصف ساعة فقط، وعند تسخين المياه يجب فصله.

- إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن الكهربائي، كما يفضل استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين.

- لا تضع الطعام ساخنا في الثلاجة، لأن ذلك يزيد من استهلاك الكهرباء، كما يجب الحرص على إزالة الثلج المتراكم من الثلاجة.

- اغلق أبواب الغرف عند تشغيل التكييف حتى لا تنقص من عمره الافتراضي وتزيد استهلاك الكهرباء.

- استبدال اللمبات الموفرة للطاقة.

- إطفاء إضاءة الغرف عند الخروج.