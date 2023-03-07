3 حالات تؤدي إلى رفع العداد «أبو كارت » عن المشترك

كشفت الضبطية القضائية بهندسة كهرباء التحرير « بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، عن 3 حالات يقوم بها المشترك تؤدى إلى قيام شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك برفع العداد مسبوق الدفع الذي يتم شحنة عبر الكروت وهي كالتالي

الحالة الأولى

وأشارت الضبطية القضائية بهندسة كهرباء التحرير « بدر»، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن الحالة الأولى التي تقوم بها شركة توزيع الكهرباء برفع العداد مسبوق الدفع من المشترك هي بناء على طلب المشترك مثلاً للسفر إلى خارج البلاد.

الحالة الثانية

وأوضحت أن الحالة الثانية التي تقوم بها شركة توزيع الكهرباء برفع العداد مسبوق الدفع من المشترك، بناء على طلب من الشركة أو المشترك لفحص العداد، وفي حالة التأكد من سلامته وصلاحيته يتم إعادة التركيب.

الحالة الثالثة

ولفتت إلى أن الحالة الثالثة التي تقوم بها شركة توزيع الكهرباء برفع العداد مسبوق الدفع من المشترك، هي رفع العداد للهدم وإعادة البناء وهنا يتم عمل مقايسة جديدة بخصم منها ثمن العداد.

مخالفات شروط التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء

وكشفت الضبطية القضائية، عن مخالفات شروط التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء وهي كالتالي:

- استعمال التيار في غير الغرض المخصص لاستخدامه والوارد في عقد التوريد، وذلك كما جاء في اللائحة.

- منع مندوب الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي تراها الشركة للتوصيلة أو العدادات

- في حالة عدم المحافظة على العدادات أو الأجهزة أو تغيير موضعها، حالة كسر أحد الأختام بالعداد ففي هذه الحالة يقوم المنتفع بسداد نفقات استبدال الختم، أما إذا صاحب ذلك خلل في العداد يتم إعداد تسوية لاحتساب الاستهلاك طبقاً للائحة التجارية، وكذلك حالة تغيير مكان عداد الكهرباء أو صندوق المصهرات.

- زيادة الأحمال عن القدرة المنصوص عليها في عقد التوريد دون الرجوع للشركة أو الحصول على موافقتها.