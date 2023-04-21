هل يخصم الرصيد المتبقي من كارت العداد مسبق الدفع نهاية الشهر؟.. الكهرباء تجيب

يعتقد عدد كبير من مستخدمي عدادات الكهرباء مسبقة الدفع سواء كانت ذكية أو كودية، خصم الرصيد المتبقي في العدادات الخاصة بهم نهاية كل شهر على خلاف الحقيقة.

الحساب في العداد مسبق الدفع يتم وفقا لأسعار شرائح الاستهلاك

وأكد قسم العدادات مسبقة الشحن بهندسة كهرباء التحرير «بدر» التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عبر منشور علي الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن بعض المشتركين من مستخدمي العدادات مسبقة الدفع يعتقدون خصم الرصيد المتبقي بالعدادات الخاصة بهم نهاية كل شهر، لافتا إلى أن طريقة الحساب في العداد مسوق الدفع تتم وفقا لأسعار شرائح الاستهلاك المعلن عنها، ولا علاقة لها بتوقيت الشحن، ويتم إضافة الرصيد الجديد الذى يتم شحنه للرصيد المتبقي بالكارت حتى نفاذه تماما حسب استهلاك المشترك، ولا يتم خصم أية مبالغ من العداد نهاية الشهر بخلاف المبالغ المستحقة على المستهلك فقط.

كيف تتعامل مع العداد مسبق الدفع

وقدم قسم العدادات مسبقة الدفع بهندسة كهرباء التحرير «بدر» عبر المنشور 6 نصائح للمشتركين للتعامل مع العداد مسبق الدفع وهي كالتالي:

** عدم التلاعب نهائياً في غطاء العداد حتى لا يفصل.

** التأكد من وجود رصيد كافي حتى لا تنقطع الكهرباء فجأة.

** يعطى العداد إنذارات حال وصول الرصيد إلى 10 جنيهات وإنذارا آخر حال قطع الكهرباء.

** يفضل توفير الطاقة خلال آخر اسبوع في الشهر قدر المستطاع لأنك تكون على أعلى شريحة.

** الانتقال من شريحة إلى شريحة يتم خصم مبلغ من الرصيد على حسب الشريحة الأعلى.

** العداد الكارت مثل العداد العادي وطريقة الحساب للتجاري واحدة.