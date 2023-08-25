معاهد سياحة وإعلام متاحة في تنسيق المرحلة الثالثة أدبي 2023

ناشدت وزارة التعليم العالي، الطلاب وأولياء الأمور بتوخي الدقة والحذر في اختيار المعاهد المتاحة والمعتمدة من الوزارة لمنع الوقوع في فخ الكيانات الوهمية، وأشارت إلى وجود معاهد متاحة أمام طلاب الشعبة الأدبية في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ومنها مايلي،

- الجزيرة العالي للاتصال والإعلام بالمقطم.

- العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدة.

- العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية.

- الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم.

- الفراعنة العالي إدارة أعمال.

- المعهد العالي للغات بالمنصورة.

المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

الفني للفنادق قنا

الفني للفنادق الإسكندرية

المعهد العالي للغات بأسوان

المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية.

الفني للفنادق المطرية.

العالي ترميم الآثار بأبي قير

المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (إدارة أعمال-محاسبة)ت

العالي للدراسات المتطورة بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات متطورة بالهرم ش تجارة ومحاسبة

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الأول

عالي خدمه اجتماعيه أسوان فرع قنا

الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد وإدارة ومحاسبة

معاهد خدمة اجتماعية

- العالي خدمة اجتماعية سوهاج

- العالي خدمة اجتماعية بورسعيد

- معهد عالي دراسات تعاونية وإدارية بالمنيرة بمصروفات

- معهد عالي خدمة اجتماعية إسكندرية بمصروفات

- معهد عالي خدمة اجتماعية القاهرة بمصروفات

- معهد عالي خدمة اجتماعية كفرالشيخ بمصروفات

- العالي خدمة اجتماعية أسوان

- معهد عالي خدمة اجتماعية دمنهور بمصروفات

- معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر

- معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية

- العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

- العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر

-العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

- معهد القاهرة الجديدة للعلوم الدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة التسويق)

- معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(إدارة - محاسبة - تجارة خارجية)

- العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

- الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم محاسبة

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة.

- نظم معلومات إدارية قطامية

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط إسكندرية

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية

القاهرة العالي لغات وترجمة مقطم لنظم المعلومات الإدارية

المعهد الفني

الفني التجاري بشبرا

الفني التجاري بالمطرية

الفني التجاري بالإسكندرية

الفني التجاري بطنطا

الفني التجاري بقويسنا

الفني التجاري ببنها

الفني التجاري بالمنصورة

الفني التجاري بأسيوط

الفني التجاري بأسوان

الفني التجاري بدمنهور

الفني التجاري بالزقازيق

الفني التجاري بسوهاج

الفني التجاري بقنا

الفني التجاري بالمحلة الكبرى

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة

العالي الفندقي بالأقصر إيجوث

العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

العالي خدمه اجتماعيه 6 أكتوبر

العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر

خدمه اجتماعية المنصورة

العالي للغات 6 أكتوبر معهد أكتوبر

العالي للهندسة والتكنولوجيا (إدارة أعمال)

العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر