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كاتب صحفي: تحقيق مصر معدلات نمو اقتصادية عالية وراء الانضمام لـ«بريكس»

كتب:

منتصر سليمان
08:59 م | الجمعة 25 أغسطس 2023
بريكس

بريكس

علق الكاتب الصحفي، أحمد يعقوب، على ردود الفعل العالمية على انضمام مصر لمجموعة بريكس اعتبارا من يناير المقبل.

وقال خلال لقائه بفضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الجمعة، إن هناك تواصلا لردود الفعل العالمية المرحبة بانضمام مصر لمجموعة البريكس، بما يقود لنظام عالمي جديد.

التكتلات الاقتصادية الكبرى

وأضاف أن التكتلات الاقتصادية الكبرى هي الفاعلة في المشهد الاقتصادي حاليا، موضحاً أنه على مدار السنوات الماضية القليلة حققت مصر معدلات نمو عالية وسريعة مما جعلها جديرة بالعضوية.

وأشار إلى أن انضمام مصر لتكتل بريكس يؤكد أن الاقتصاد المصري استطاع تنفيذ كل الإجراءات المطلوبة لأن يكون واحدًا من أهم الاقتصاديات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقارة.

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بقلم منتصر سليمان