مدير مدرسة الحلي والمجوهرات يكشف عن تفاصيلها: تستوعب 600 طالب سنويا

قال نصر محمد عبدالقادر، مدير مدرسة الحلي والمجوهرات، إن البروتوكول الخاص بإنشاء المدرسة تم توقيعه في تاريخ 3 سبتمبر 2019، وتم الافتتاح في 7 أكتوبر 2019، وبالتالي كان أسرع بروتوكول جرى إمضاؤه وأسرع مدرسة جرى افتتاحها في غضون هذه الفترة.

المدرسة على مساحة 9800 متر

وأضاف أن المدرسة على مساحة 9800 متر، وبها عدد 2 مبنى «تعليمي – تأهيل تدريبي»، لافتًا إلى أن مبنى التأهيل التدريبي يعد محاكاة فعلية للمصانع الموجودة، بجانب التدريب الميداني الذي يخرج الطلاب للتدريب فيه.

وأشار إلى أن المدرسة تحتوي على 23 فصلاً دراسياً، و6 ورش، لاستيعاب 600 طالب سنويا في الدفعة الواحدة، لافتاً إلى أنه يتم دراسة المناهج بالمدرسة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم.

وأوضح أن المناهج تتمثل في شقين، الأول المواد الثقافية، وهي عبارة عن اللغة العربية واللغة الإنجليزية والفيزياء والرياضيات والكيمياء، والشق الثاني المواد التطبيقية، ويدرس فيها الطالب المواد العملية داخل المدرسة، حيث يدرس تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات.

المدرسة تطبق منهجية محدثة

ولفت إلى أن المدرسة تطبق منهجية محدثة يتم تطبيقها في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث تحدد جدارة الطالب في هذه المهنة، إذ لا بد أن يكتسب المهارة اليدوية والمعرفة وسلوكيات المهنة.