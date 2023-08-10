اجتماع تنسيقي لبحث إجراءات تنفيذ التدريب العملي على مواجهة الأزمات في أسوان

عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة وتنفيذ التدريب العملي على مواجهة الأزمات والكوارث بحضور السيدة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام وعددا من القادة الأمنيين ورؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات والشركات المعنية.

وأكد اللواء أشرف عطية، خلال الاجتماع أهمية البيان العملي ودوره في تعزيز تبادل الخبرات وتطوير المهارات في إدارة ومواجهة الأزمات والكوارث.

تحسين جاهزية المعدات للتعامل مع الطوارئ

وكلف محافظ أسوان، بالتدريب العملي لتقييم الكفاءة الفنية للمعدات والموارد المتاحة وتحديد نقاط القوة والضعف وتحسين جاهزية الأجهزة التنفيذية للتعامل مع المواقف الطارئة.

وأشار في بيان إلى أهمية تسريع وتحسين زمن الاستجابة للحوادث والحد من الآثار السلبية للطوارئ، مع الحرص على سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

توحيد الشكل النهائي للعرض النظري

وأعرب اللواء أشرف عطية عن ضرورة توحيد الشكل النهائي للعرض النظري للبيان العملي والعمل بروح الفريق الواحد والتنسيق المثالي في التجهيزات والتدريبات العملية، بما يشمل المعدات والكوادر البشرية، مؤكدا ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة ومراجعة الدروس المستفادة لتجنب الأخطاء وضمان تحقيق الأهداف المرجوة بنجاح.

المحافظ يستعرض برنامج التدريب المشترك

وخلال الاجتماع التنسيقي استعرض المحافظ المراحل الأساسية لتنفيذ التدريب العملي المشترك ووضع الخطة الزمنية المحددة بالإضافة إلى الأدوار والمهام للجهات المشاركة، واستعراض ومناقشة الأفكار والمقترحات المطروحة لضمان نجاح فعاليات التدريب.

وقال إن الاجتماع التنسيقي يعكس التزام السلطات المحلية في أسوان بتعزيز القدرات وتطوير المهارات في مجال إدارة الأزمات والكوارث، ويعد فرصة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق الأمان والاستقرار المجتمع والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات.