الفنانون المصريون يسحرون الجمهور المصري والعربي

ما زال الفنان المصرى يواصل الإبداع والتألق داخل وخارج الأراضى المصرية، وهو ما تجلى واضحاً خلال الآونة الأخيرة على كافة أصعدة الحفلات الغنائية، التى سيطر عليها نجوم مصر بفضل نجوميتهم وموهبتهم وشعبيتهم الجارفة وأرشيفهم الفنى الكبير.

«خيرت ومنير وحكيم» يبهرون الضيوف العرب في مهرجان العلمين.. والحفلات «كاملة العدد»

على الصعيد المحلى، شهدت مدينة العلمين الجديدة عدداً من الحفلات الغنائية الناجحة التى أبدع فيها الفنانون المصريون، وعلى رأسهم الفنان تامر حسنى، الذى كان قد افتتح مهرجان العلمين فى منتصف شهر يوليو الماضى، وشارك مؤخراً فى ختام حفل مهرجان القاهرة للدراما، وأيضاً الفنان محمد منير الذى كان قد تألق فى حفل غنائى مهيب على مسرح العلمين أرينا، وعنه قال منير فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه يعتبر هذا الحفل من أجمل حفلاته خلال الآونة الأخيرة، إذ كان هناك تفاعل كبير بينه وبين جمهوره، الذى أكد أنه يتنفسه ويعيش حياته لأجله، بحسب قوله، وشكر منير الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على جهودهم فى تنظيم الحفل الذى خرج بصورة مشرفة للغاية.

كما أحيا الفنان حكيم حفلاً غنائياً ساحراً فى مدينة العلمين لأول مرة فى مسيرته الفنية، أشاد من خلاله بالأجواء التى شاهدها بتلك المدينة الساحرة، والتى تحدث عنها باستفاضة لـ«الوطن» قائلاً: «بلا شك أن مهرجان العلمين ولد عملاقاً من ليلته الأولى، فالأحداث والفعاليات تمت على أكمل وجه، والتنسيق تم دون أى عناء، فالقائمون على المهرجان يدركون جيداً أهمية هذا الحدث، ويريدون التأكيد على أن الفن هو جزء رئيسى من قوة مصر الناعمة، وأكثر ما أسعدنى خلال المهرجان فى أسابيعه الماضية هو قدرته على استقطاب عدد كبير من نجوم الغناء فى الوطن العربى أمثال راغب علامة ونانسى عجرم وإليسا، وهو ما يدل على أن المهرجان عربى وليس مصرياً فقط».

وعن سبب موافقته على المشاركة فى المهرجان، قال: «المشاركة واجب علىّ لأن المهرجان يحمل رسائل عدة، أولها التأكيد أن مصر هى بلد الأمن والأمان فى المنطقة، وأنها الملاذ الآمن لكل المبدعين، وتأكيد على كونها هوليوود الشرق التى يأتى إليها الجميع من أجل عرض موهبته فيها، إضافة لذلك هو دعم للسياحة العربية، من معلوماتى أن هدف المهرجان هو جذب مليون سائح عربى خلال نسخته الأولى، وأتمنى أن يحقق المهرجان هذا الهدف، فالمدينة ساحرة، وأى فرد زارها سيعى ذلك جيداً، فهى مدينة خلابة ساحرة، ستسحر أى شخص يزورها، وأتمنى أن كل المصريين يزورونها قبل العرب لكى يتعرفوا على جمال بلادهم الساحر».

وتمنى حكيم أن يشارك فى المهرجان بجميع دوراته المستقبلية: «ما دام المهرجان يعود بالخير على بلادى سأعمل جاهداً على المشاركة فى جميع دوراته، بل أتمنى أن تكون لدينا مهرجانات فى جميع المدن المصرية، بلا فخر مصر هى مصدر البهجة فى منطقتنا العربية».

أما الفنانة أنغام فكان لها موقع خاص فى التألق خلال أحداث مهرجان العلمين حينما احتلت وتصدرت محركات البحث، ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة خلال حفلها الذى طغى عليه الجمهور العربى وقدمت خلاله أكثر من 20 أغنية من بينها «حالة خاصة جداً، أساميك الكتيرة، خلينى شوية معاك، بين البينين، هتشتاقوا، بتوصفنى بتكسفنى، اتجاه واحد، ولا دبلت، سيبك أنت، راحت ليالى، بتحبها ولا»، وتكرر نفس الأمر مع حفل الموسيقار عمر خيرت.

عمرو دياب يتألق فى بيروت

وعلى الصعيد العربى، كان للفنان عمرو دياب إبداع عربى خاص، حيث عاد للغناء فى بيروت بعد غياب 12 عاماً، وقدم حفلاً استثنائياً خيالياً فى تلك المدينة الساحرة، بسببه أغلقت شوارع بيروت من أجل حضور الحفل، وقبل الحفل تسلم دياب عدداً من التكريمات الخاصة بمشواره الفنى من بينها تكريم رسمى من الدولة اللبنانية سلمه له القائم بتيسير أعمال وزارة السياحة، كما تسلم خلال الحفل تكريماً من منصة أنغامى بسبب مشاهداته التى تخطت الملايين.

وأشار زياد مكارى، القائم بتسيير وزارة الأعمال عن حضور عمرو دياب فى تصريحات له «نحن على يقين بأن الفنان الكبير عمرو دياب يعتز ببيروت تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً، ونشكر له حفله الذى أنعش ليلها». وختم: «نؤكد أن بيروت نسمة تنعش الفن العربى، وصحافتها حرة لا توضع عليها قيود إلا التى تفرضها أخلاقيات المهنة».

نجومية الفنان المصرى لم يتوقف توهجها فى الشام فقط، بل وصلت وسيطرت على منطقة الخليج وحفلات المملكة العربية السعودية، وكان آخرها حفلات موسم جدة، من بينها حفل «ليلة الدموع» التى شارك فيها 7 مطربين مصريين وهم طارق الشيخ، ومسلم، وحمادة هلال، وتامر عاشور، وأحمد سعد، وهيثم شاكر، ومسلم، وأحمد كمال والذى شهد حضوراً وتكريماً خاصاً للفنانة شيرين عبدالوهاب

وكان قبلها قد أقامت هيئة الترفيه السعودية عدداً من الحفلات من أجل تكريم الفنان المصرى، من بينها حفل استثنائى للموسيقار هانى شنودة، الذى أقيم له حفل تاريخى وشارك فيه عدد كبير من نجوم الغناء المصرى، أمثال عمرو دياب، ومحمد منير، ومصطفى حجاج وأنغام.

يرى الموسيقار هانى شنودة أن تكريمه من السعودية يعد إثباتاً لقوة وهيمنة الفن المصرى، وأرجع شنودة سبب حماسه وسعادته بالتكريم المصرى إلى أنه «صناعة مصرية» قائلاً لـ«الوطن»: «مهما كانت التكريمات التى حصلت عليها فى كبرى دول العالم ستظل جائزتى فى البلد هى الأهم والأفضل، لأنى صناعة مصرية، خلقت فى هذا البلد، وأهله هم من منحونى الشهرة والنجاح، ولذلك سيظل لهم الفضل الأول والأخير فى أى جائزة سأحوز عليها فى حياتى».

ولمح الموسيقار الكبير إلى أن مقطوعته الموسيقية لونجا 79 المعروفة بموسيقى الكاميرا فى الملعب، أثناء تسلم الفنان رامى يوسف فى حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، هى صاحبة الفضل الأساسى وراء نجاحه بعد سلسلة من التكريمات المعنوية فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية التى عزف فيها مؤخراً لأول مرة.