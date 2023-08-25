نجوم التسعينيات يحضرون في حفلات محكى القلعة

يشهد مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، حضور عدد من نجوم التسعينيات في حفلات الدورة الحادية والثلاثين، المقام في قلعة صلاح الدين، حتى السابع من شهر سبتمبر المقبل.

يطغى على جدول حفلات الدورة الجديدة، مشاركة عدد من نجوم التسعينايت في الحفلات وأبرزهم:

مدحت صالح

يفتتح الفنان مدحت صالح فعاليات المهرجان اليوم، رفقة الفنان فايا يونان، وسيقدم فى الحفل نخبة من أشهر أغنياته منها المليونيرات، والله يا سيدي، ووعدي.

نادية مصطفى

تشدو نادية مصطفى فى المهرجان، ضمن ليلة الأحد 27 أغسطس، رفقة الفنان هاني شاكر، وستقدم أغنيات شدوني عينيك، جاي ف إيه، مسافات، الصلح خير، سلامات.

سيمون

تشارك الفنان سيمون جمهورها في مهرجان القلعة، الاثنين المقبل، وستقدم عدد من أهم اغنياتها تاكسي، وبتكلم جد، ومش نظرة وابتسامة.

هشام عباس

وفى ليلة الفنانة سيمون ذاتها، سيشدو الفنان هشام عباس بمجموعة من أهم وأشهر أغنياته التي اشتهر بها خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، من بينها حلال عليك وشوفي وحبيتها.