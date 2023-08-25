الفن يعيد الأشقاء العرب لأحضان «أم الدنيا».. حفلات في الخارج ومهرجان بالداخل

دائماً ما احتلت قوى مصر الناعمة صدارة المنطقة بشهادة الأشقاء العرب من مختلف الدول، وسط حالة من الامتنان والإعجاب برموز الفن المصرى، وهو ما ظهر مؤخراً فى ردود فعل الجماهير العربية والمحلية خلال موسم الصيف، الذى شهد حالة فنية خاصة عبر تنظيم العديد من الحفلات الغنائية لكبار المطربين بمدينة العلمين الجديدة، والتى حازت على اهتمام الجميع فى الداخل والخارج.

سعودى: مصر دائماً ما كانت معقل الطرب الأصيل

وشهد شهر يوليو الماضى انطلاق واحد من أكبر المهرجانات الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة، التى تحولت من ساحة ألغام إلى مدينة أنغام، حيث كانت أرض المدينة من أكبر حقول الألغام فى المنطقة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وقبل أربع سنوات كلفت القيادة السياسية الحكومة بتطهير تلك المنطقة لتبدأ مرحلة البناء والتعمير، ونشهد إنشاء أكبر مدن العالم السياحية فى الساحل الشمالى، وتتويجاً لتلك الجهود تقرر انطلاق المهرجان الفنى الرائع الذى ضم عدداً كبيراً من الحفلات الغنائية والموسيقية.

بدأت فعاليات المهرجان بحفل غنائى كامل العدد للنجم تامر حسنى، ليستكمل مشوار النجاح بحفل «الكينج»، محمد منير الذى شاركه الفنان حميد الشاعرى، وقدما أنجح حفلات الصيف وفقاً لآراء الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعى، ثم توالت الحفلات الغنائية وشملت حفلات لـ«أحمد سعد، مدحت صالح، ريهام عبدالحكيم، بهاء سلطان، وتامر عاشور».

ولم تتوقف حالة البهجة التى فرضتها قوة مصر الناعمة عند حدودها فحسب، وإنما امتدت إلى خارج الحدود فى عدد من البلدان العربية التي أشاد مواطنوها بالفن المصري، بعد تنظيم حفلات غنائية مميزة أحياها عدد من المطربين المصريين فى المملكة العربية السعودية.

وكان أبرزها «كاسيت 90»، لـ«مصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس وسيمون وحميد الشاعرى وخالد عجاج وحسام حسنى ومحمد محيى ومحمد الحلو»، وعنها قالت سارة، مواطنة سعودية على مواقع التواصل الاجتماعى: «من أحلى الحفلات اللى حضرتها.. رجعتنى لأحلى ذكريات وأحلى أيام.. مصر دائماً رائدة الفن العربى»، فيما دوّنت هبة صالح: «حفل أكثر من رائع أعاد لى الذكريات الجميلة».

لبنانيون: عمرو دياب قدم حفلا أسطوريا في بيروت ووحّد الجميع بالزي الأبيض

وتوالت النجاحات التى حققتها قوة مصر الناعمة من المملكة العربية السعودية إلى لبنان من خلال الحفل الغنائى الكبير الذى أحياه الفنان عمرو دياب، وذلك بعد غياب عن الحفلات اللبنانية لأكثر من 12 عاما، وهو السبب الذى جعل الجمهور يتوافد بالآلاف لاستقباله، ما تسبب فى غلق عدد من الشوارع الرئيسية ببيروت، وحقق الحفل ردود فعل واسعة جعلت الفنانة شيريهان تشيد به من خلال صفحتها الخاصة على موقع إنستجرام: «بسم الله ما شاء الله.. احفظه يا رب، النجاح والحب يليقون به، والنجومية والحياة يليقون به.. شكراً على عطائه وإسعاد العالم الدائم والمستمر حماك الله وحفظك يا عمرو».

وكتب طلال الفصام عن الحفل: «اللى قاعد يسويه عمرو دياب مو طبيعى.. فعلاً أسطورة حفلته بلبنان وأكبر دليل عدد الحضور، حافظين أغانيه القديمة والجديدة.. أحلى تعليق سمعته من شخص لبنانى: «عمرو قدر يوحد كل اللبنانيين وخلاهم يلبسوا اللون الأبيض».