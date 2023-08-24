أشرف سالمان: مصر بلد الفن والدراما والثقافة.. وتتطور بفنانيها

وجه الدكتور أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور يحيي الفخراني رئيس مهرجان القاهرة للدراما، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، ولكل فناني مصر.

نؤمن بتطور الفن والدراما

وأضاف «سالمان» خلال كلمته بمؤتمر القاهرة للدراما في نسخته الثانية المقامة على أرض العلمين الجديدة: «إحنا بنؤمن بتطور بلدنا مصر، والتطور مش هيكمل إلا باستكمال تطور فنها وقوتها الناعمة، كما أن الثقافة والفن والدراما هيفضلوا يدفعوا مصر للأمام، كما أن مصر هتفضل بلد الفن والدراما والثقافة».

سالمان: سعداء أن مهرجان القاهرة للدراما بهذا المنظر الجميل

واستكمل: «سعداء أن مهرجان القاهرة للدراما فى نسخته الثانية بهذا المنظر الجميل فى بلد جميل زي العلمين، كما أننا نشكر القيادة السياسية، ونؤمن أن مصر هتتطور بفنانيها اللي وضعوها فى المقدمة، وهتفضل مصر فى المقدمة بيكم وبالدراما المصرية».