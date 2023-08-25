تحرير 42 محضرا لمخابز مخالفة في حملات مكبرة بالإسكندرية

قال المهندس محمود القلش معاون المديرية للإعلام والاتصال بتموين الإسكندرية لـ«الوطن»، إنه بناءاً على تعليمات المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية وتوجيهات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشن حملات مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار قامت الإدارات التموينية بشن عدة حملات بمختلف مناطق الإسكندرية.

حملة الرقابة

وأشار «القلش» إلى أن إدارة الرقابة أسفرت عن تحرير 42 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 21 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضر لمخبز سياحي بدون ترخيص

تموين المنتزه

وقامت إدارة تموين المنتزه برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وإشراف أحمد عبد الرحيم رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة وأسفرت عن.

- تحرير 55 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 22 محضرا إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير محضر لمخبز شامي مخالف

- تحرير محضر لمحل جيلاتي بدون ترخيص

-تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد

تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة

- تحرير 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية

- تحرير 35 محضرا عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

- تحرير محضر أحوال تنفيذ لقرار النيابة

أضاف محمود القلش قيام إدارة تموين العجمي بشن حملات وأسفرت عن

-تحرير 12 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن

-تحرير 4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد

- تحرير 13 محضر عدم حمل شهادات صحية

- تحرير 13 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

وقامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة بحملات في نطاق الإدارة والتى أسفرت عن .

- تحرير 27 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير محضرين لبقالين تموين مخالفين

• تحرير محضر لأحد منافذ مشروع جمعيتي مهالف

تحرير 10 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد

- تحرير 5 محاضر امتناع عن بيع السجائر

-تحرير 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية

- تحرير 6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق