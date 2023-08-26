إطلاق نار خلال مباراة كرة قدم بمدرسة ثانوية في أوكلاهوما الأمريكية (فيديو)

أصيب 4 أشخاص على الأقل بإطلاق نار، اليوم السبت، وقع خلال مباريات لكرة القدم الأمريكية في مدرسة ثانوية في مدينة ديل سيتي في ولاية أوكلاهوما الأمريكية.

وهرع اللاعبون والجمهور في حالة من الذعر للخروج من ملعب مدرسة تشوكتاو الثانوية، وفق ما أظهرت مقاطع فيديو.

الشرطة الأمريكية: 4 إصابات جراء إطلاق النار

وبينما وصلت الشرطة الأمريكية إلى مكان إطلاق النار، قال رئيس شرطة تشوكتاو إن هناك 4 إصابات، وقد تم علاج أحد الطلاب في المدرسة الثانوية وخرج من المستشفى مصابا بجرح في فخذه، كما هناك إصابة أخرى تنطوي على كسر في الساق.

فوكس: المشتبه به تمكن من الهرب في سيارة مجهولة

ووفق وسائل إعلام أمريكية فإنه لا يوجد مشتبه بهم محتجزون في الوقت الحالي، لكن قناة «فوكس 25» قالت إن المشتبه به هو رجل أسود يرتدي سترة رمادية اللون، وقد تمكن من الهرب في سيارة مجهولة.

وطوقت الشرطة الأمريكية الملعب ومشطت المدرجات ومحيط المدرسة الثانوية بحثا عن مطلق النار، الذي يعتقد أنه أطلق 3 رصاصات، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث التي لا تزال مجهولة.