المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة مواد مخدرة في الجيزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة شخصا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه وإلزامه المصاريف الجنائية، لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة.

الاتجار في المواد المخدرة

وتضمن أمر إحالة القضية، قيام المتهم «أحمد. م»، 25 عامًا، عاطل، في أغسطس من العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة الجيزة، بحيازة وإحراز المواد المخدرة «الحشيش»، بقصد الاتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر إحالة القضية، قيام المتهم بحيازة وإحراز سلاح أبيض «كتر» دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة، وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

إحالة المتهم للمحاكمة

وكان قسم شرطة الجيزة تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد قيام المتهم بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها بدائرة القسم.

وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، تم القبض على المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة «الحشيش»، وتحرر المحضر اللازم وجري إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المُتقدم.