ضبط 3 متهمين بسرقة خزينة مدرسة خاصة في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة سرقة مبالغ مالية من داخل إحدى المدارس الخاصة بالجيزة، وتمكنت من ضبط مرتكبي الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من مسئول إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم، باكتشافه سرقة خزينة من داخل مكتب الحسابات بالمدرسة وبداخلها مبالغ مالية.

اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وهم 3 أشخاص، أحدهم يعمل بذات المدرسة وجميعهم مُقيمون بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم مبلغ مالي وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.