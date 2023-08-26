«التضامن» توضح المستندات المطلوبة من الأسر البديلة لكفالة طفل

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، المستندات المطلوبة لكفالة طفل، بحسب نظام الأسر البديلة، المعتمد في وزارة التضامن لكفالة الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، أو مجهولي النسب، موضحة أن هذا النظام بدأته الوزارة عام 1959، وفقا لمعايير وشروط تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها للرعاية.

تستعرض «الوطن» في السطور التالية المستندات المطلوبة لكفالة طفل، وإجراءات الحصول على تلك الخدمة، بحسب ما جاء من وزارة التضامن الاجتماعي.

المستندات المطلوبة لكفالة طفل

- صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

- صورة عقد الزواج وهذا حال أسرة مكونة من زوج وزوجة.

- صورة قسيمة الطلاق وهذا في حال التقدم من سيدة مطلقة لكفالة طفل.

- شهادة وفاة الزوج وهذا في حال التقدم من قبل سيدة أرملة.

- صحيفة الحالة الجنائية للزوج والزوجة.

- صورة المؤهل الدراسي.

- شهادة صحية حديثة تثبت خلو مقدمي الطلب من فيروس C.B.

إجراءات الحصول على الخدمة

- تتقدم الأسرة التي ترغب في رعاية أحد الأطفال طبقاً لنظام الأسر البديلة الكافلة بطلب الكفالة على الموقع الإلكتروني للوزارة (https://www.moss.gov.eg/sites/mosa/ar-eg/Pages/AF-Request.aspx) وتسجل الطلبات الواردة في سجل خاص، وتقوم الوزارة بإرساله إلي المديرية المختصة الكائن بها محل إقامة الأسرة الراغبة في الكفالة والجمعية أوالمؤسسة الأهلية المختصة.

- تقوم أخصائية الأسرة والطفولة بالإدارة الاجتماعية بعمل بحث ميداني للتأكد من استيفاء الأسرة للشروط المذكورة سابقاً.

- تعد مذكرة مرفق بها المستندات المطلوبة وتقرير عن حالتها الاجتماعية للعرض على اللجنة المحلية للرعاية البديلة برئاسة / مدير مديرية الشؤون الاجتماعية للبت في الموضوع.

- عندما توافق اللجنة على تسليم الأسرة للطفل تتسلمه إما من مراكز الأمومة والطفولة، التابعة لوزارة الصحة والسكان.

- تحرير عقد رعاية بين الأسرة البديلة الكافلة وإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بتوقيع عدد 2 ضامن.