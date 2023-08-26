حالة واحدة تسقط فيها الحقوق الشرعية للآباء على الأبناء.. خطيب بالأوقاف يوضح

قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف، إنّ الإسلام قد أوصى الأبناء بطاعة آبائهم، وجاء ذلك في أكثر من موضع في القرآن الكريم والسنة النبوية، إلاّ هناك حالة وحيدة تسقط فيها حالة واحدة تسقط فيها الحقوق الشرعية للآباء على الأبناء.

خطورة إهمال تربية الأبناء

وقال الخطيب بالأوقاف في تصريحاته لـ«الوطن»، إن من أهمل تربية أولاده ليس له عليهم أية حقوق شرعية، لافتاً إلى أنّ الله تعالى قد علق كل حقوق الوالدين على أولادهم في الآية بشرط التربية، وتابع: «في حال لم يتحقق ذلك الشرط فقد سقط كل ما قبله».

وأشار «الجمل» إلى أنّ الأب المستطيع الذي يهمل أولاده أو لا ينفق عليهم قدر استطاعته بحجة الطلاق أو غضبه من طليقته لا حق له في أن يرى أولاده، وتابع: «أنصح جميع الشباب بعد الإنجاب فور زواجهم وذلك لان تقدير مسؤولية تربية الأبناء امر لا يفهمه كثير منهم».

حكم إهمال تربية الأبناء

وأضاف: «الأب غير المربي له على ابنه فقط إقرار النسب فرضاً والإحسان إليه فضلاً عن أراد الابن ذلك فيكون له الأجر والثواب العظيم»، مشدداً على أن الأبناء مسؤولية عظيمة وتضييعها كبيرة من الكبائر.