الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 في المدارس والجامعات

أقرت وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي في اجتماعها الأخير، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 بالنسبة لكل المراحل التعليمية المختلفة، على أن يبدأ العام الدراسي الجديد يوم 30 سبتمبر المقبل، وينتهي السبت 5 أغسطس 2023.

الخريطة الزمنية لجميع المراحل التعليمية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والتعليم الفني الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، حيث يبدأ السبت 30 سبتمبر 2023، وينتهي السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات.

ووفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024، كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعًا علي النحو التالي:

- سيتم بدء الفصل الدراسي الأول يوم 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024.

- وستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024.

- كما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني «جدارات» يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

الخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024، وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 بالجامعات

- 30 سبتمبر.. بدء الدراسة للعام الجديد بالجامعات والمعاهد.

- 9 يناير.. امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

- 27 يناير.. بدء أجازة منتصف العام الدراسي الجديد.

- 10 فبراير.. بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

- 30 مايو.. نهاية الدراسة للفصل الدراسي الثاني.