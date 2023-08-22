تشهد أسعار البيض اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في الأسواق، ثباتا ملحوظا داخل كافة الأسواق والمحلات المصرية التي تختلف أسعارها حسب كل منطقة، في ظل وجود توقعات بارتفاع مبيعات البيض الفترة المقبلة، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد بداية أكتوبر المقبل، وفقا للبورصة العامة للدواجن.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار البيض اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في الأسواق والتي جاءت كما يلي:

أسعار البيض اليوم

- سجل سعر البيض الأبيض في المزرعة 107 جنيهات.

- يبلغ سعر البيض الأحمر داخل المزرعة اليوم الثلاثاء 109 جنيهات.

- فيما يسجل سعر البيض البلدي اليوم أرض مزرعة 110 جنيهات.

- وبلغت سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الثلاثاء 122 جنيهًا.

- وسعر كرتونة البيض البلدي اليوم سجلت 120 جنيهًا.

- كما تصل كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بسعر 125 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

وبالنسبة لأسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق والمحلات، فإنها تتراوح ما بين 56 و57 جنيهًا، وتصل للمستهلك ما بين 66 و67 جنيها، كما يبلغ سعر كيلو الدجاج البلدي 95 جنيها، والتنفيذ الفعلي 100 جنيه، فيما يتراوح سعر كيلو البانية ما بين 170 و175 جنيهًا، والشيش طاووق ما بين 155 و160 جنيهًا.