أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، بدء توافد كبار القراء للمقرأة المسجدية المُرتلة بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم.

تفاصيل المقرأة المسجدية المرتلة

وتُعقد المقرأة المسجدية المرتلة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة لأعلام القراء من دولة التلاوة المصرية اليوم السبت، برئاسة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وحضر كل من الشيخ أحمد تميم المراغي، والشيخ فتحي خليف، والشيخ يوسف قاسم حلاوة، والشيخ كارم الحريري، والشيخ حسن الدشناوي، والشيخ إبراهيم الفشني.

بداية القراءة

وتبدأ القراءة من أول جزء «تبارك»، بإشراف الشيخ عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، ولفتت الوزارة إلى أن الدعوة عامة ومفتوحة للجميع.