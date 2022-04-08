استمرار جلسات الدوار ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في أسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود فرع المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المحافظة والأوقاف بشأن استكمال تنفيذ الجلسات التوعوية بعنوان جلسات الدوار، للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل القرى والنجوع المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

تقديم الشكر

وقدم عطية في بيان صحفي له اليوم، الشكر للقائمين على تنفيذ هذا المشروع التوعوى الفعال والبناء لتحقيق محاوره وأهدافه الإيجابية التي تصب في صالح المواطنين، ولاسيما الأسر الأكثر احتياجًا.

ومن ناحيتها، أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومي للمرأة أن هناك توجيهات مباشرة من محافظ أسوان لتوسيع دائرة المستفيدين من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية للوصول إلى الأهداف المرجوة على الوجه الأكمل،.

حياة كريمة في قرية البصالي

وأشارت مصطفى إلى أنه تواكباً مع الأنشطة المختلفة التي يتم تنظيمها بمناسبة شهر رمضان المعظم فقد تم تنظيم الأمسية الرمضانية الأولى داخل قرية البصالي التابعة لمركز ومدينة كوم أمبو حيث إستهدفت مختلف الأعمار السنية من بينهم 400 سيدة و150 طفلا و60 رجلا، وذلك وسط مشاركة للهيئة العامة لقصور الثقافة ومديرية الأوقاف، وقد تضمنت فقرات الأمسية عقد جلسات الدوار والإنشاد الديني لفرقة قصر ثقافة السباعية غرب، بجانب مسرح العرائس والأرجوز، والحكي مع الأطفال، وتنظيم ورشة عمل لرسم الشعارات الوطنية على وجوه الأطفال.

وأضافت هدى مصطفى، تم عرض العديد من الموضوعات المتعلقة بقضايا الأسرة ومنها القضية السكانية والصحة الإنجابية والتربية السليمة للأبناء، لتحقيق محوري المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمتمثلين في التمكين الاقتصادي للمرأة والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي لها.