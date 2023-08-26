التفاصيل الكاملة لإتاحة الحجز من خلال منافذ الدفع الإلكتروني للقطارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات «الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية» للوجهين البحري والقبلي، من خلال منظومة الدفع الإلكتروني من منافذ ووكلاء البيع كخدمة جديدة ولأول مرة بكافة منافذ الدفع الإلكتروني، والتي تقدر بـ320 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية.

وأضافت الهيئة في تقرير لها، أن ذلك يأتي في إطار سياسة التحديث والتطوير التي تقوم بها وزارة النقل متمثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمختلف قطاعاتها للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتسهيلًا عليهم.

زيادة منافذ البيع

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيرًا على المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع التي تعمل على مدار الـ24 ساعة وأيضًا لمواجهة عدم الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات حيث يتم الحصول علي التذكرة من أي منفذ فوري والتوجه بها الى محطة السفر بشكل مباشر واستقلال القطار.

موقف رد التذكرة

وأكدت هيئة السكك الحديدية، أنه في حالة رغبة الراكب في رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال منافذ الدفع الإلكتروني أو وكلاء البيع الأخرى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقدًا، من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وفقًا لقواعد وتعليمات الهيئة، كما تناشد الهيئة جمهور الركاب الاحتفاظ بالتذكرة داخل القطار وحتى محطة الوصول تجنبًا لدفع الغرامة.