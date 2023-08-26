قائد عسكري: أوكرانيا ستسرع التقدم على الجبهة الجنوبية

قال قائد عسكري أوكراني، لوكالة «رويترز»، إن القوات الأوكرانية تعتقد أنها اخترقت أصعب خطوط الدفاع الروسية في جنوب البلاد، وستتمكن الآن من التقدم بسرعة أكبر.

الدفاع الروسي يتمتع بجاهزية عالية

وشنّت أوكرانيا هجومًا مضادًا في يونيو، لكن خطوط الدفاع الروسية التي تتمتع بجاهزية عالية ومدعومة بحقول ألغام أبطأت تقدم القوات الأوكرانية جنوبًا نحو بحر آزوف، قناة «القاهرة الإخبارية».

وقالت القوات الأوكرانية، يوم الأربعاء، إنها رفعت علم البلاد في قرية روبوتين بمنطقة زابوريجيا في الجنوب، على بعد نحو 10 كيلومترات إلى الجنوب من بلدة أوريخيف الواقعة على خط المواجهة.

القوات الروسية كلا المنطقتين

وأضاف القائد العسكري: «بعد ذلك لدينا (بلدة) بيرديانسك، ثم المزيد.. أوضحت لقواتي قبل ذلك أن هدفنا ليس روبوتين، هدفنا هو (بحر) آزوف»، وتبعد روبوتين نحو 100 كيلومتر عن ميناء بيرديانسك على ساحل بحر آزوف، و85 كيلومترا عن مدينة ميليتوبول الاستراتيجية، وتحتل القوات الروسية كلا المنطقتين منذ بدء الحرب واسعة النطاق في فبراير من العام الماضي.

كما قال: «عبرنا الطرق الرئيسية الملغومة.. وصلنا إلى تلك الخطوط حيث يمكننا التقدم (للأمام).. أنا متأكد من أننا سنتقدم بشكل أسرع من هنا»، وأشار إلى أن القوات الأوكرانية دخلت الآن مناطق لا توجد فيها سوى مجموعات «لوجستية روسية»، وأوضح أنه لا يتوقع أن يكون اختراق الدفاعات الروسية سيكون صعبًا هناك.