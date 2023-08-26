أرملة الشهيد «الركيبي» للرئيس السيسي: عاوزينك تكمل.. وكلنا وراك (فيديو)

عبّرت السيدة مشيرة إسماعيل، أرملة الشهيد المقدم عماد الركيبي، شهيد الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، عن شعورها بالفخر بعد نجاح الدولة المصرية في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومجهود رجال القوات المسلحة والشرطة، مؤكّدة «أشعر بالفخر، وبأن حقي رجع لي، يكفي اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بينا وبأولادنا، دي حاجة مهمة جدا لينا، واستشهاد زوجي فخر ليا أنا وأولادي ولكل المصريين».

أرملة الشهيد: ابني الأصغر لديه 9 سنوات وكانت أمنيته لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأضافت أرملة الشهيد المقدم عماد الركيبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أنَّها لديها 3 أبناء، وابنها الأصغر لديه 9 سنوات وكانت أمنيته لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ومصافحته، وحقق له الرئيس السيسي أمنيته في التكريم الأخير لاسم والده خلال حفل افتتاح الجامعة التكنولوجيا، موضحا «كان حاسس بفخر وهو بيستلم تكريم والده من الرئيس السيسي وكل الناس كانت فخورة بيه وبتهنيه».

أرملة الشهيد: ولادي مش خايفين وفخر ليا وليهم باباهم راح فداءا لبلاده

وتابعت أرملة الشهيد المقدم عماد الركيبي أن ابنها الأصغر والأكبر كلاهما يتمنى أن يلتحقا بوظيفة والدهما الشهيد البطل وأن يصبحا ضباطا مثل والدهما ومثل كل الأبطال، متابعة «ولادي مش خايفين، وفخر ليا ولأولادي إن باباهم راح فداءا لبلاده وده حاجة تشرفنا ومتخوفناش ولا تكسرنا»، موجهة كلمة للرئيس السيس قالت فيها: «حضرتك فخر لينا وعمرنا ما كنا هنلاقي حد زي حضرتك وعاوزينك تكمل، وكلنا وراك من صغير وكبير، ونتمنى نقدم ليك دعم أكتر من اللي قدمناه بكتير».