«الثقافة الرياضية» يدشن احتفالاته باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر من ديروط

دشن الاتحاد المصري للثقافة الرياضية برئاسة الإعلامي أشرف محمود احتفالاته بذكري نصر أكتوبر المجيد، وكانت ضربة بداية الاحتفالات من مركز شباب ديروط الشريف بمحافظة أسيوط، قلب صعيد مصر النابض، تحت عنوان «الرياضة آمن قومي».

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبحضور الدكتور علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، والمهندس محمد عادل، المدير التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بأسيوط، وعادل فؤاد، وكيل المديرية للشباب وعاطف محمد، معاون وكيل الوزارة، والدكتور محمد حمدي الأشعل رئيس مجلس إدارة مركز شباب ديروط الشريف وشيماء جمال القوتلي، مدير مركز شباب ديروط الشريف، وعدد من التنفيذيين بمركز ومدينة ديروط، ونخبة من رجال الإعلام.

استقبال الضيوف بالمزمار البلدي

وبدأ المهرجان الجماهيري الحاشد باستقبال الضيوف بالمزمار البلدي، ثم افتتاح معرض المشغولات الفنية والمنتجات المتنوعة من أبناء وأهالي القرية، كما ضم المعرض بعض الأعمال الفنية لأبناء مركز الفنون لذوى الإعاقة بديروط.

وبعد ذلك توجه الحضور للندوة التثقيفية التي بدأت بعزف السلام الجمهوري لمصر، ثم آيات من القرآن الكريم بصوت الشيخ هاشم فهيم، وتقديم عدد من الفقرات من كورال مركز شباب ديروط الشريف وعددا من الموهوبين بالمركز، ثم عرض فقرة إنشاد ديني من قصر ثقافة ديروط.

الرياضة أمن قومي

وتحت شعار «الرياضة أمن قومي»، أقام اتحاد الثقافة الرياضية ندوة وتحدث رئيس الاتحاد عن مكانه مصر في كل الأديان السماوية، وكيف أنها كانت مهد كل الأديان والحضارات، كما تحدث عن قوة الرياضة وعلاقتها بالأمن القومي حيث أن الرياضة أداة هامة وحيوية لتحقيق واستقرار الأمن القومي لأي دولة، مؤكدا أن الدولة المصرية تعمل تحت توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنجاز العديد من المشاريع الرياضية في مختلف محافظات الجمهورية نظرا لأهمية الرياضة في تحقيق الأمن القومي للدولة

فيما تحدث الإعلامي الكبير أيمن بدره نائب رئيس الاتحاد عن قيمة حرب أكتوبر في حياة مصر، وكيف أنها غيرت مجري التاريخ، كما ألقى الضوء على نخبة من أبطال وأساطير تلك الحرب المجيدة التي اقترب موعد الاحتفال بيوبيلها الذهبي وذكرى مرور 50 عاما على اندلاعها.

وفي نهاية المهرجان نظم الاتحاد مسابقة ثقافية سياسية ودينية واجتماعية ورياضية، وكانت الأسئلة عن شخصيات ورموز خرجت من قلب محافظة أسيوط، وقدمت خدمات جليلة لمصر في كل المجالات، وجرى توزيع مكافآت مالية فورية على الفائزين في تلك المسابقة الشاملة.