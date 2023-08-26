«القاهرة الإخبارية»: نيوزيلندا تمنح اللاجئين الأوكرانيين إقامة دائمة

أعلنت السلطات في نيوزيلندا، اليوم السبت، أنها ستمنح الإقامة الدائمة للاجئين الأوكرانيين، وذلك بعد حصولهم على تأشيرة دخول مؤقتة، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

منح الإقامة الدائمة للأوكرانيين

وقال أندرو ليتل، وزير الهجرة، إن نيوزيلندا منحت أكثر من 1500 تأشيرة خاصة للأوكرانيين منذ استحداث هذه الفئة في 2022، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة مع انطلاق الحرب في فبراير 2022، مضيفًا أنه سيتم منح الإقامة الدائمة للأوكرانيين الذين غادروا بلادهم جرائها.

وأوضح «ليتل» أن الكثير من الأشخاص الذين أتوا إلى نيوزيلندا بحثًا عن الأمن، ما كانوا ليتصوروا أن يبقوا لفترة طويلة، لكن مع استمرار الحرب لدينا واجب إنساني تجاههم، تم تبسيط الإجراءات للحصول على الإقامة الكاملة لهم.