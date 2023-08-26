الأفلام المصرية تحقق 4 ملايين جنيه في 24 ساعة بالسينمات

سجلت الأفلام المصرية المعروضة في السينمات حاليا، إيرادات تجاوزت حاجز الـ4 ملايين جنيه، وذلك عن إجمالي الـ10 أفلام المعروضة في دور العرض السينمائي عن أمس الجمعة، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وجاء فيلم «العميل صفر» بطولة الفنان أكرم حسني في المركز الأول في قائمة الإيرادات محققا 1.795 مليون، وفيلم «وش في وش» الذي يجمع أمينة خليل ومحمد ممدوح في المركز الثاني بـ1.268 مليون جنيه، بينما كان المركز الثالث من نصيب فيلم «بيت الروبي» بـ365 ألف جنيه.

محمد رمضان يتفوق على محمد هنيدي.. و«5 جولات» يتراجع إلى المركز الثامن

وتفوق فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان على فيلم «مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي في شباك الإيرادات بفارق ضئيل، حيث حقق الأول 233 ألف جنيه مقابل 213 ألف جنيه للفيلم الثاني، ويستمر فيلم «مستر إكس» في المركز السادس بـ 91 ألف جنيه، يليه فيلم «البعبع» بـ 29 ألف جنيه.

وتراجع فيلم «5 جولات» إلى المركز الثامن بقائمة الإيرادات اليومية بـ 13 ألف جنيه، بينما حقق فيلم «البطة الصفرا» إيرادات مقاربة لـ«تاج» بلغت 6 آلاف جنيه.