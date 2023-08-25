صفاء أبو السعود تشكر «المتحدة» على تكريم اسم الشيخ صالح كامل بمهرجان الدراما

وجهت الفنانة صفاء أبو السعود، الشكر للشركة المتحدة، على تكريم اسم الشيخ صالح كامل بمهرجان الدراما في نسخته الثانية بمدينة العلمين، مشيرة إلى أن الشيخ صالح كان يعشق مصر بجنون.

الشيخ صالح كامل

أضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أنه شيء جميل أن تتذكر الشركة المتحدة الشيخ صالح كامل، كواحد من الأشخاص الذين ساهموا في الدراما المصرية، موضحة أن أول عمل قدمه الشيخ صالح للجمهور المصري، كان في 1969، وبعدها توالت المسلسلات مثل «الراية البيضاـ والبخيل وأنا، وهند والدكتور نعمان»، وغيرها من الأعمال.

وواصلت: «الشارع المصري كان عنده عشق بالنسبة للشيخ صالح، وكان يضع مصر في المرتبة الأولى، وكانت راكزة في خياله ووجدانه».

ايه الجمال اللي موجود في مدينة العلمين ده

عبرت صفاء أبو السعود عن إعجابها بمدينة العلمين الجديدة، معلقة: «ايه الجمال اللي موجود في مدينة العلمين ده، والعالم كله شايف الإنجاز العظيم ده».

ولفتت إلى أنها تتمنى دائما أن تكون الدراما المصرية رائدة، وأن تكون مصر هوليود العرب والعالم.