مدير «تعليم الجيزة» يتابع امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تابع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، من غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، اليوم، امتحانات الثانوية العامة دور ثانٍ.

تعليمات لمديري التعليم لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

وكشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة في بيان، عن إصدار «سلومة» تعليمات مهمة لمديري تعليم الجيزة، وهي كالتالي:

- متابعات شاملة لجميع المدارس من جميع التوجيهات والتوجيه المالي.

- في أسبوع الصيانة يتم عمل حصر لعدد الديسكات التي جرى إصلاحها وذلك على أسطوانة ومتابعة التخطيط لصيانة المدارس من خلال هيئة الأبنية وذلك في 15 سبتمبر.

- سيتم عقد اجتماع طارئ للوقوف على الاستعدادات لبدء الدراسة وحصر جميع المشاكل قبل بدئها والعمل على حلها مع التنبيه على عدم جمع أو إلزام ولي الأمر بالتبرع.

- التنبيه على الموجهين الأوائل بعمل خطة توزيع المناهج الدراسية والمتابعات.

- بالنسبة للتحويلات التي بدأت في 15 من شهر أغسطس الجاري حتى يوم 31 من نفس الشهر يرجى إعلان الكشوف طبقا للفراغات المتاحة بكل مدرسة.

- بالنسبة للصف الأول والثاني يتم تجميع كشوف الطلاب كل يوم أربعاء لإرسالها للوزارة.

- بالنسبة للتحويلات من خارج الإدارة سيتم من أول شهر سبتمبر المقبل.

- متابعات مستمرة لتجهيزات المدارس.

وأشار البيان إلى أنه بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تابع سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وسمية الخطيب وكيل المديرية وأعضاء غرفة العمليات بالمديرية امتحانات الثانوية العامة «دور ثان» للعام الدراسي 2022/2023.

إجمالي الطلبة المتقدمين لامتحانات اليوم

وكشف البيان أنه بلغ إجمالي المتقدمين اليوم في مادة الكيمياء للشعبة العامة 2074 طالبا وطالبة بنسبة حضور 96% وبلغ إجمالي المتقدمين اليوم في مادة الجغرافيا للشعبة الأدبي 903 طلاب وطالبة بنسبة حضور 96% بواقع عدد اللجان 22 لجنة عامة على مستوى محافظة الجيزة في عدد 19 إدارة بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والتأمين الكامل بواسطة رجال الشرطة لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة.

توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة

وتابع «سلومة» غرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحان من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والتدخل الفوري لحل أي مشاكل قد تحدث، مشددًا على ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ومواجهة الغش ومنع تواجد الهواتف المحمولة والتنسيق والتعاون بين الجميع لحل المشاكل أولا بأول.