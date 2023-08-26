السجن المشدد 10 سنوات لعامل لاتجاره في المخدرات بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، حكما يتضمن بمعاقبة «ب.ج س» عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وذلك لاتهامه بالإتجار في الحشيش والأفيون بدائرة مركز دار السلام، جنوب شرق سوهاج.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز دار السلام، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالإتجار في الحشيش والأفيون وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبي الشراء.

القبض على المتهم وبحوزته 5 جرامات من الأفيون

وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 5 جرامات من الأفيون وعدد من قطع الحشيش وبمواجهته اعترف بالإتجار في المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة جنايات سوهاج والتي أصدرت حكمها السابق.